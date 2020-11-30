العاهل الأردني يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، مع الرئيس محمود عباس، مستجدات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما بالعقبة في إطار التنسيق والتشاور بين الجانبين، وفق وكالة الأنباء الأردنية.



وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

وشدد على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد التأكيد على أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.



وثمن الرئيس الفلسطيني المواقف الثابتة والواضحة للأردن في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة.