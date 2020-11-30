شقيق أحد الصيادين الـ7 المحتجزين في ليبيا: "من 35 يوم منعرفش حاجة عنهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من القلق تسيطر على أسر 7 صيادين من أبناء مركز البرلس في كفر الشيخ، الأحد، إثر احتجازهم من السلطات الليبية، أثناء عملهم، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهم على مدار أكثر من 30 يومًا.

"35 يوم مش عارفين عن أخويا واللي معاه حاجة..وما نعرفش بالقبض عليهم غير من ناس في ليبيا"، بتلك الكلمات تحدث عادل محمد عادل عطية، شقيق أحد الصيادين السبعة المحتجزين لدى السلطات الليبية، لـ"الخليج 365".

وأكد شقيق الصياد، أنه بعد انقطاع الاتصالات بهم، زاد قلق أسرهم، ومن خلال التواصل مع بعض الصيادين هناك أبلغوهم أنه جرى إلقاء القبض عليهم، منذ 35 يومًا، على بعد 60 كيلو من غرب مدينة سرت، وظلوا محتجزين 25 يومًا في مدينة سرت، ثم جرى ترحيلهم إلى أحد السجون في مدينة بنغازي، منذ 10 أيام ماضية.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي معلومات تفيد بأسباب إلقاء القبض عليهم، بالرغم من عملهم في ليبيا كصيادين بطرق مشروعة، من خلال عقود موثقة، منذ عام والنصف، ولدى كل واحد منهم جواز سفر يثبت هويتهم، ومدى صحة أوراق تواجدهم في الأراضي الليبية.

وقال إن شقيقه الآخر تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية المصرية، يخطر فيها الوزارة بخصوص احتجاز 7 صيادين من أبناء مركز البرلس للمطالبة بالتدخل لدى السلطات الليبية لمعرفة أسباب احتجازهم.

وكان نقيب الصيادين في مركز البرلس بكفرالشيخ محمد شرابي، أعلن أمس الأحد، عن احتجاز السلطات الليبية 7 من أبناء مركز البرلس، كانوا في رحلة صيد، دون الوقوف على أسباب احتجازهم.