أفغانستان: 32 قتيلاً و44 جريحاًً بهجومين انتحاريين

سيف اليزيد - كابول (وكالات) لقي ما لا يقل عن 32 شخصاً مصرعهم وأصيب 44 آخرون بجروح معظمهم من الجنود في هجومين انتحاريين استهدفا قاعدة عسكرية وموكباً لمسؤول حكومي بشرقي وجنوبي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم غزني وحيد الله جمازادة لوسائل إعلام أفغانية، إن انتحارياً يقود سيارة ملغمة فجر نفسه بعدما اقتحم قاعدة وحدة الحماية العامة في مدينة غزني عاصمة الإقليم الواقعة بشرقي البلاد.

وأكد رئيس دائرة الصحة في الإقليم زهرشاه نيكمال لوسائل إعلام محلية أن عدد قتلى الهجوم الانتحاري بلغ 31 شخصاً و24 جريحاً معظمهم من الجنود، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة الإصابات.

في السياق نفسه، أدى هجوم انتحاري آخر بسيارة ملغمة إلى قتل مدني وإصابة 20 آخرين في مدينة قلعة بمحافظة زابل بجنوبي أفغانستان.

وقال قائد شرطة زابل حكم الله كوشي للصحفيين، إن الهجوم استهدف سيارة رئيس مجلس محافظة زابل عطا جان حقبيان الذي نجى من الهجوم بإصابات متوسطة.

وتأتي الهجمات بعد أسابيع من إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميللر تخفيض عديد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق بحلول منتصف يناير. وتخوض الحكومة الأفغانية مفاوضات سلام مع حركة «طالبان» في الدوحة لإنهاء الصراع الذي مزق البلاد لحوالي عقدين، لكن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات على القواعد الأساسية للمحادثات.

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