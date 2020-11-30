إصابات كورونا باليابان تصل إلى 147 ألفا و 498 حالة والوفيات 2057

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 147 ألفا و 489 حالة حتى الساعة 7.30 صباحا بتوقيت طوكيو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 2057. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 121 ألفا و735 حتى صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت اليابان تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 44 أسبوعا.