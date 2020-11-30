الصومال: إعدام 3 عناصر من «الشباب»

سيف اليزيد - مقديشو (وكالات) قام الجيش الصومالي بإعدام 3 من أفراد حركة «الشباب» الإرهابية، بعد إدانتهم بالقيام بالعديد من عمليات القتل في العاصمة مقديشو. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين بالمحكمة العسكرية أن الثلاثة أفراد بينهم محمد حاج أحمد، رئيس وحدة الاغتيالات بالحركة في مقديشو. وقال المدعى العام للصحافيين، إنه «تم إعدام الثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص صباح الأحد».

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