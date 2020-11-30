شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مرعبة.. هذه حصيلة تعذيب مختطفين بسجون الحوثيين والان مع التفاصيل

أرقام مرعبة.. هذه حصيلة تعذيب مختطفين بسجون الحوثيين

الإثنين 30 نوفمبر 2020

كشف تقرير حقوقي يمني حديث، عن أرقام مرعبة لأعداد الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية.



ووثق تحالف رصد، وهو تحالف حقوقي يضم عدداً من المنظمات المحلية وناشطين في حقوق الإنسان، تعرض 1635 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون الميليشيات الحوثية، من بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مسناً، موزعين على 17 محافظة يمنية.

وقال تحالف رصد، إن 1427 مختطفاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، بينهم 101 طفل و24 امرأة، مضيفاً أن 208 تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسناً.

وأوضح أن التعذيب أصاب بعضهم بشلل كلي ونصفي والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، كما أن البعض منهم فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط التعذيب، والبعض الآخر توفي نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، بالإضافة إلى أن عدداً منهم تعرضوا للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات، أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار.

وسجلت أمانة العاصمة أعلى نسبة تعذيب للمختطفين داخل سجون الميليشيات، وذلك بواقع 430 حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين بينهم 12 طفلاً و8 نساء و12 مسناً، فضلاً عن 48 مختطفا تم تعذيبهم حتى الموت بينهم 4 مسنين، و8 نساء 5 منهن أقدمن على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "خبر" اليمنية.

حجة في المرتبة الثانية

وجاءت محافظة حجة، شمال البلاد في المرتبة الثانية، بواقع 161 حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها مختطفون داخل زنازين الميليشيات، بينهم 34 طفلاً وامرأة و6 مسنين، إلى جانب تعرض 6 آخرين للتعذيب حتى الموت بينهم طفلان ورجل مسن.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة إب، والتي تعرض فيها 113 مختطفاً للتعذيب الوحشي، من قبل الميليشيات التي قامت بتعذيب 37 مختطفا، ماتوا تحت سياط التعذيب بينهم 3 أطفال ومسنان.

ورصد التقرير 110 حالات تعذيب جسدي ونفسي، ارتكبها الحوثيون بحق مختطفين داخل سجونها في محافظة الحديدة، بينهم 15 طفلا و6 نساء و4 مسنين إلى جانب 26 سجينا آخرين قضوا تحت التعذيب بينهم 3 مسنين، و5 نساء و4 مسنين، فضلاً عن تعذيبها 15 مختطفاً آخرين حتى الموت بينهم طفلان ورجل طاعن في السن.

محافظة تعز

محافظة تعز شهدت هي الأخرى حالات تعذيب لمختطفين من قبل الميليشيات، إذ تعرض 71 مختطفا للتعذيب النفسي والجسدي داخل زنازين الحوثيين، فضلا عن وفاة 21 مختطفا تحت سياط التعذيب، معظمهم كانوا محتجزين في سجن "مدينة الصالح" سيئ السمعة الواقع بمنطقة الحوبان شرق مدينة تعز.

وفي محافظة الضالع، تعرض 48 مختطفاً للتعذيب، على يد الميليشيات الحوثية، بينهم رجل كبير في السن، فضلاً عن تعذيب 4 حتى الموت، وهو الأمر ذاته في محافظة عمران التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة بواقع 31 حالة تعذيب جسدي ونفسي ارتكبها الحوثيون بحق مختطفين ناهيك عن 8 حالات تعذيب حتى الموت في المحافظة نفسها.

وأكد تحالف رصد أن باقي الأرقام والإحصائيات الخاصة بحالات التعذيب النفسي والجسدي والتعذيب المفضي إلى الموت داخل سجون وزنازين الميليشيات الحوثية توزعت على خمس محافظات يمنية أخرى هي (عدن، شبوة، الجوف، ريمة، ولحج).

ويتعرض المختطفون المدنيون في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وهو التعذيب الذي لم يفرق بين صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، وأوصل كثيرا منهم إلى الموت.