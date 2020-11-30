إقليم تجراي يعلن إسقاط طائرة للجيش.. وأسر قائدها

الإثنين 30 نوفمبر 2020

أعلن قائد مليشيا إقليم تجراي دبرصيون جبرمكئيل، مساء الأحد، إسقاط طائرة للجيش الإثيوبي وأسر قائدها، بحسب رسالة لوكالة رويترز، وأنه تم استعادت بلدة أكسوم.



ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجيش الإثيوبي بشأن تلك المزاعم.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دعا الجيش الإثيوبي، عناصره إلى ضرورة التأهب والاستعداد لمنع أي هجمات انتحارية محتملة قد تشنها مليشيا جبهة تحرير التجراي.

وقال الجيش الإثيوبي إن رفع حالة التأهب جاءت لمنع أي هجمات انتحارية محتملة قد ترتكبها بقايا قوات جبهة تحرير تجراي ومليشياتها المسلحة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أمس السبت، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على مدينة مقلي.

وقال إن الحكومة الفيدرالية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي عاصمة إقليم تجراي، وستواصل الشرطة الفيدرالية مهمتها المتمثلة في إلقاء القبض على مجرمي الجبهة وتقديمهم إلى المحاكمة ".

وأوضح آبي أحمد أن عملية دخول مدينة مقلي تمت بدقة من أجل ضمان عدم استهداف المدنيين، مؤكداً أن سكان إقليم تجراي قدموا درجات الدعم والتعاون لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في جميع مناطق القتال.