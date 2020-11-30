شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: مصرع العشرات من «بوكو حرام» بغارات جوية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن أمس في نيجيريا أن عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية هاجموا مزارعي الأرز في شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 42 منهم على الأقل، طبقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس الأحد.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن المتمردين نصبوا كمينًا للمزارعين، الذين توجّهوا إلى حقول الأرز في منطقة «جيري» بولاية بورنو، مساء السبت، لجمع محصولهم.
وأفادت ميليشيا مناهضة للجهاديين بأن مسلحي بوكو حرام قاموا بتقييد المزارعين في قرية كوشوبي، ثم ذبحوهم، وفقًا لما أورته صحيفة «نيجيريان تريبيون» المحلية عبر موقعها الإلكتروني.
وقال قائد الميليشيا، باباكورا كولو، الذي ساعد الناجين: «تمت استعادة جثث 43، ذبحوا جميعًا، بالإضافة لستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة».
وأضاف: «ليس هناك شك في أن هذا العمل من تنفيذ بوكو حرام، التي تنشط في المنطقة وتهاجم المزارعين بشكل متكرر».
وقال إبراهيم ليمان، وهو عضو آخر في الميليشيا، إن الضحايا عمال من ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وسافروا إلى الشمال الشرقي للبحث عن عمل.
وأشار ليمان إلى 60 مزارعًا تم التعاقد معهم للعمل في حصاد الأرز، قتل منهم 43 وأصيب ستة.
ولا يزال هناك ثمانية في عداد المفقودين، ويعتقد أن المسلحين قد اختطفوهم.
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