وفد برئاسة كوشنر يزور السعودية خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد إلى السعودية خلال أيام لإجراء محادثات تتعلق بالتطورات في المنطقة.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيوم.

وسيرافق كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركويتز وبرايان هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر.

وحتى الساعة 22:50 ت.غ لم تعلن السعودية ولا البيت الأبيض رسميا عن الزيارة.