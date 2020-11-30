إصابة "بايدن" في قدمه.. الكلب السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، إنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.

وأضاف مكتب بايدن، في بيان مقتضب، أن الحادث وقع السبت.

وأشار إلى أن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عاما) "كإجراء احترازي".

وفي منزله الكائن بشارع بنسلفانيا، يمتلك بايدن كلبين من فصيلة "الراعي الألماني" هما تشامب وميجر، وشاركت زوج الرئيس المنتخب جيل بايدن صورة لهما على حسابها في "تويتر" .





ومنذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016، بقي البيت الأبيض بدون كلاب، ليكون أول رئيس لا يقتني هذه الحيوانات الأليفة في مقر الرئاسة.