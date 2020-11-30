عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يعين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، جين ساكي، متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته التي ستبدأ في يناير القادم ممارسة مهامها رسميا.



وقال الموقع الإلكتروني الخاص بعملية انتقال السلطة لبايدن ونائبته كاميلا هاريس، إن جين بساكي تعمل حاليًا مع فريق التأكيدات لعملية انتقال بايدن-هاريس.

وشغلت ساكي خلال إدارة أوباما وبايدن، العديد من المناصب العليا، بما في ذلك مدير الاتصالات في البيت الأبيض، والمتحدث باسم وزارة الخارجية في عهد وزير الخارجية آنذاك جون كيري، ونائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال الأزمة المالية.

وهي مخضرمة في ثلاث حملات رئاسية بعد أن عملت كسكرتيرة صحفية متنقلة خلال حملة أوباما وبايدن في عام 2008 ، وسكرتيرة صحفية متنقلة ومستشارة أولى في عام 2012 ونائبة للسكرتير الصحفي لحملة جون كيري الرئاسية في عام 2004.

كانت بساكي متحدثة باسم شركة لجنة حملة الكونغرس الديمقراطية في عام 2006 عندما استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، وشغلت أيضًا منصب مدير الاتصالات لعضو الكونجرس السابق جو كرولي.

قبل انضمامها إلى فريق بايدن-هاريس الانتقالي، كانت ساكي نائب الرئيس للاتصالات والاستراتيجية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومساهمًا في سي إن إن.

تخرجت ساكي من كلية ويليام وماري وتعيش في فيرجينيا مع زوجها وطفليها.