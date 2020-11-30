شكرا لقرائتكم خبر عن هل رفع «ابن خال» الأسد الراية البيضاء ؟ والان مع التفاصيل
وأرفق مخلوف مع تدوينته الأخيرة أبيات شعر، عن الصبر «سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر».
وفي رأي مراقبين سياسيين، فإن هذه التدوينة تعكس الحالة التي وصل إليها مخلوف أمام إجراءات ابن عمّته بشار الأسد، الذي اتخذ قرارات وإجراءات بحقه كالحجز على أمواله، وتعيين حارس قضائي على أكبر شركاته، ومنعه من السفر، ومنع مؤسسات النظام من التعاقد معه.
يذكر أن مخلوف سبق أن وجه تهديدات علنية للأسد ونظامه، ردا على تلك الإجراءات، وقال إن الأرض ستتزلزل تحت أقدام من يصفهم بظالميه في النظام. ويعود الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى أواخر العام الماضي، عندما بدأت قرارات الحجز على أمواله إثر طلب مؤسسات في نظام الأسد مبالغ مالية مستحقة على مخلوف، بتهمة التهرب الضريبي والتعاقد غير المنصف للنظام، ثم اتهم مخلوف بالتحايل والغش والتدليس وتحويل أموال لحسابه الخاص، بحسب دعوى قضائية رفعها عليه أحد شركائه السابقين، واستعملها النظام ضده، فأصدر قرارا قضائيا بوضع حارس قضائي على أكبر شركاته «شام القابضة» في يونيو الماضي، بعدما كان قد سيطر على شركته «سيريتل» للاتصالات الخلوية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل رفع «ابن خال» الأسد الراية البيضاء ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.