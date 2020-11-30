شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث السيادة السوداني: زيارة وفد إسرائيل «عسكرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في زيارة هي الأولى بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في أكتوبر الماضي، كشف المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أن زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم كانت ذات طبيعة عسكرية. وقال الفكي في تصريح أمس (الأحد)، إن زيارة الوفد الإسرائيلي الأسبوع الماضي لم تناقش جوانب سياسية.

وأعلن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية ومناقشة قضايا محددة رفض الإفصاح عنها. وأوضح أن الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان بجولة على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقى فيها عسكريين، دون التطرق لملف التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وأحدثت الزيارة انقساماً بين مكوّنات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية. وفي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني.