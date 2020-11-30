شكرا لقرائتكم خبر عن 34 قتيلاً في تفجيرين.. «المفخخات» تدمي أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 34 شخصًا وأصيب 36 آخرون، في تفجيرين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية ورئيسا إقليميا في أفغانستان أمس (الأحد). وهاجم انتحاري بسيارة مليئة بالمتفجرات قاعدة كوماندوز للجيش الأفغاني، ما أدى إلى مقتل 31 جنديا وإصابة 24 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون، في هجوم يعد بين الأكثر دموية ضد القوات الأفغانية على مدى الأشهر الأخيرة.

وكانت ولاية غزنة مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. وقال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت: «تلقينا 26 جثة و16 جريحا حتى الآن. جميعهم عناصر أمن». وأكّد عضو مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري الحصيلة. فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، أن الانتحاري فجّر سيارة مليئة بالمتفجرات في غزنة، دون أن يذكر أي حصيلة للضحايا.

وفي جنوب أفغانستان، قال مسؤولون إن انتحاريا بسيارة ملغمة استهدف قافلة رئيس مجلس إقليمي في زوبال، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية حكمت الله كوتشاي، إن رئيس مجلس الولاية عطاجان حقبايات، نجا من الهجوم بإصابات طفيفة، رغم أن أحد حراسه الشخصيين كان من بين القتلى. وتتزامن التفجيرات مع اجتماع ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات وجهاً لوجه في قطر لأول مرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود.

وقبل نحو أسبوع، انفجرت قنابل زرعت على جانب الطريق في وسط أفغانستان، وقتلت 13 مدنيا وشرطياً بالمرور.