شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الشارقة» تنجز 2521 ضبطية مخدرات خلال 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشاد علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بجهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية بالإمارة ودورها في حماية المجتمع من تلك الآفة الخطِرة.

وكانت جمارك الشارقة، قد نجحت مؤخراً في ضبط محاولة تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة يصل وزنها إلى 123 كيلوجراماً إلى الدولة عبر أحد المنافذ البحرية من خلال إخفائها أسفل حاوية «بَراد» تحمل فواكه وخضراوات قادمة من إحدى الدول الآسيوية بهدف ترويجها داخل الدولة.

وأضاف علي سعيد النيادي، أن جمارك الشارقة تأتي في مقدمة الإدارات الجمركية في الدولة من حيث عدد ضبطيات المخدرات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2020؛ حيث بلغ عدد الضبطيات التي قامت بها جمارك الشارقة خلال تلك الفترة 2521 ضبطية مواد مخدرة، بنسبة 63% من إجمالي عدد ضبطيات المخدرات التي قامت بها جمارك الدولة وعددها 3995 ضبطية في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020.