شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني الزيودي: تضحيات شهدائنا نبراس لنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «نقف في يوم الشهيد وقفة فخر واعتزاز لنعبّر عن أسمى معاني الإجلال والإكبار لدماء شهداء دولة الإمارات»، امؤكداً أن تضحياتهم نبراس لنا لنواصل درب العطاء.وأضاف: «لقد قدّم شهداؤنا الأبرار أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة دولة الإمارات، وبذلوا دماءهم الزكية فداءً لوطننا العظيم وحماية أرضه وشعبه وصون كرامته والحفاظ على مكتسباته ونصرة الحق ونشر السلام».

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