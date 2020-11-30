شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: تضحيات الشهداء شعلة تضيء الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة إن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يمثل واحداً من أمجد المناسبات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم الشهيد الذي يتم فيه إحياء ذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للإمارات، من أجل جعل رايتها خفاقة عالية في ميادين الحق والواجب والشرف.

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد وجهها عبر مجلة درع الوطن: «ستظل تضحيات الشهداء الأبرار الشعلة التي تضيء لنا ولأبناء الوطن جميعاً الطريق، وترسخ لديهم قيم الولاء والانتماء والوفاء والعمل الصادق من أجل رفعة الإمارات وإعلاء شأنها بين الأمم والشعوب، لقد سطروا بدمائهم الطاهرة صفحة مضيئة في ذاكرة وطننا الخالدة، وستظل مبعث فخر لأبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة، يستمدون منها العزم والإرادة والقوة لمواجهة أي تحديات مهما كان مصدرها، واضعين نصب أعينهم أن الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله واجب مقدس وشرف لا يضاهيه شرف». (وام)

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