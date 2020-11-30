شما المزروعي: ترسيخ حب الوطن والاستعداد للتضحية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «في هذا اليوم يتجسّد التلاحم الوطني في أبهى صورة، وتتآلف قلوبنا لنقف خلف قيادتنا في التعبير عن أسمى مشاعر الفخر ببطولات شهداء الوطن الأبرار في ميادين العزة والكرامة». وتابعت: «يوم الشهيد مناسبة وطنية ترسخ حب الوطن والاستعداد للتضحية».

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