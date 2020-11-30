شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ممارسات محظور القيام بها لتسببها فى حوادث بالسكك الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر القانون رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنه 2018، في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، عدد من الممارسات التي تتسبب في حوادث بالسكة الحديد.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، نستعرضها علي النحو الآتي :

1) الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر .

2) التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة .

3) العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.

4) تعريض خطوط مسير القطارات للخطر .

5) قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.

6) اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

7) قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها.

8) رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد.

9) إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني علي السكك الحديدية أو جسورها.

10) التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

11) حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.

12) التعدي علي الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

13) إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو علي السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.