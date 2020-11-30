رويترز: إصابة جو بايدن بالتواء في الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأحد إنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.
وتابع مكتب بايدن في بيان مقتضب، نقلته وكالة رويترز، أن الحادث وقع أمس السبت وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عاما) اليوم الأحد "كإجراء احترازي".
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