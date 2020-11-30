ميسي يكرم روح مارادونا باحتفال خاص

كرم نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، روح مواطنه أسطورة كرة القدم مارادونا، اليوم الأحد، باحتفال خاص، بعد تسجيله الهدف الرابع لفريقه برشلونة ضد فريق أوساسونا.

واختار ميسي في الاحتفال خلع قميص برشلونة، ليظهر بقميص فريق آخر، هو فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، الذي لعب له النجمان الأرجنتنيان معا.

وظهر ميسي بتصميم قديم لقميص نيولز أولد بويز، كذلك، الذي ارتاده مارادونا مع الفريق الأرجنتيني، وعليه رقم 10.

وسبق أن لعب مارادونا في سابق مسيرته مع الفريق الأرجنتيني، الذي كان أول فريق يلعب له ميسي في حياته.

يذكر أن فريق برشلونة كرم مارادونا بدقيقة صمت، في بداية المباراة، التي تفوق فيها على أوساسونا برباعية نظيفة.