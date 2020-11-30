البحرين تدين المجزرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية الدريهمي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:19 صباحًا, 30 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات أدانت مملكة البحرين بشدة المجزرة الدامية التي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي في اليمن التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية كافة تبرهن على إصرار المليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدتها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.

وأعربت عن تعازي البحرين لذوي الضحايا والشعب اليمني، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.

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