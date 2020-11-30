شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف إصابة بكورونا و272 وفاة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 24468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 272 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6314740 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 172833 حالةً.

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