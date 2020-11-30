مصعد أفاتار الصيني.. تجربة مخيفة على ارتفاع ٣٣٠ مترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أطول مصعد خارجي في العالم، وتشعر بالغثيان بمجرد النظر إليه" إنه مصعد "بيلونج" الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترًا في الصين.

وحتى إن لم ترغب في تجربة المصعد، فإنك لن تستطيع إيقاف رغبتك في الاقتراب منه؛ فالمناظر الطبيعية المحيطة به جميلة بشكل مثير للإعجاب، وفريدة من نوعها.



وفي حديقة تشانغجياجيه الوطنية، في مدينة هونان الصينية، المحطية بالمصعد، صور جيمس كاميرون أجزاء من فيلم الخيال العلمي الشهير "أفاتار".

وجرى استخدام آلاف الأعمدة من الحجر الرملي التي يزيد ارتفاع بعضها عن 200 متر، كنموذج للجبال العائمة على قمر باندورا.

وفيما يتعلق بالمصعد، فقد جرى بناءه من الفولاذ على 3 أعمدة مثبتة في جدار صخري عمودي، وأي شخص يستطيع الصعود في كابينة المصعد الصغيرة إلى ارتفاع ٣٣٠ مترا، سيكافئ بمنظر خلاب من القمة.

وبصفة عامة، تصعد الكابينة ٣ أمتار في الثانية، وتبدأ حركتها في مكان مغلق ومظلم، ثم تخرج إلى الطبيعة، حينها يشعر الراكب بالانبهار من المناظر الطبيعية لمنطقة Wulingyuan المحيطة بالمصعد، والتي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1992.

لكن هناك بعض الأمور المخيفة في ركوب هذا المصعد، مثل وقوعه في منطقة معروفة بالزلازل وجرى تعليق البناء عام ٢٠٠٢ بسبب بعض العيوب، ثم اكتمل بعدها دون تقديم أي تفسير لهذه العيوب.



