شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدفع بقوات عراقية لضبط الأمن في ذي قار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

وصلت قوة من الشرطة الاتحادية، أمس الأحد، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، بناء على أوامر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خلفية أعمال العنف التي اندلعت في المحافظة، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما شكل الكاظمي «خلية لإدارة الأزمة» في المحافظة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في حين دعت بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي) الحكومة إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وأوضحت المصادر، أن القوة الأمنية مؤلفة من فوجين من قوات الشرطة الاتحادية، ومهمتها ضبط الأمن في ذي قار. وكانت المصادمات بين الطرفين قد اندلعت الجمعة، وظلت مستمرة حتى صباح السبت، بين أنصار حركة الاحتجاج، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع، في استعراض للقوة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة العام المقبل. ويتهم المتظاهرون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية. وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة، وتم تشكيل لجنة حكومية خاصة بأعمال العنف، وفرضت حظراً للتجول طوال الليل في الناصرية. وكذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية؛ حيث فرضت الكوت والعمارة شمالاً قيوداً جديدة على الحركة.

من جهة أخرى، ذكرت وثيقة موقعة من قبل رائد جوحي، مدير مكتب الكاظمي، أنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة وللنهوض بواقع محافظة ذي قار، تقرر وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء استناداً لصلاحياته الدستورية والقانونية تشكيل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي». وأضافت الوثيقة: إن «الخلية تضم في عضويتها رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة المحافظة اللواء عودة سالم عبود واللواء الركن سعد نعيم عبد الله من قيادة العمليات المشتركة».

في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، عن أسفها لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين، داعية الحكومة إلى بذل قصارى جهدها؛ لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف. وقالت البعثة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ندين العنف الذي وقع مؤخراً، ونأسف لفقدان الأرواح والإصابات بين المتظاهرين العراقيين». ودعت إلى الهدوء، كما حثت السلطات على بذل قصارى جهدها؛ لحماية المتظاهرين السلميين،وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

إلى ذلك، حذر ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى خطر. وأعرب الائتلاف في بيان، عن «رفضه لأي صدامات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها، ولأي إراقة دم بريء أو تخريب يهدد الاستقرار المجتمعي والأمني برمته». وأكد الائتلاف، «حق التظاهر السلمي، وحق جميع القوى والشرائح السياسية بالتعبير عن مشاريعها من دون فرض إرادتهم»، داعياً الجميع، إلى «الاحتكام إلى عملية انتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية لبناء معادلة حكم وطني قادر على إخراج البلاد من أزماتها».