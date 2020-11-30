شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتزم البدء بإنتاج لقاحات «كورونا» خلال أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة هندية عملاقة أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين؛ للحصول على ترخيص طارىء؛ لإنتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فاعليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ل«معهد أمصال الهند» (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاح اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقراً له، إن المعهد سيكون قادراً اعتباراً من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهرياً من لقاح «كوفيشيلد» الذي طورته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

والهند هي البلد الثاني الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتجاوز إصاباتها 10 ملايين في بداية ديسمبر/ كانون الأول، وقالت استرازينيكا: إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث على لقاح «كوفيشيلد» بعد حالة الإرباك التي أثارها العلماء حول مدى فاعليته. وكانت شركة الأدوية كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 في المئة، ثم قالت إن النسبة قفزت إلى 90 في المئة عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر «أسترازينيكا» على الفور أن معدل الفاعلية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أقل، إلا أنها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثرفي الموافقة التنظيمية. وقال بوناوالا: «هناك بعض الإرباك في التواصل سوف يتم إيضاحه في الأيام المقبلة»، موضحاً أن ذلك «لن يؤثر في الترخيص للاستخدام الطارىء في المملكة المتحدة، ولا يجب على الإطلاق أن يكون له تأثير أيضاً في الهند».

وأكد «نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارىء في الأسبوعين المقبلين». ولفت إلى أنه «حتى لو جاءت الموافقة بعد أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، فلن تحدث فرقاً كبيراً في التسليم وكمية الجرعات التي سنتمكن من توزيعها».

وأشار بوناوالا إلى أن المعهد ينتج حالياً ما بين 50 و60 مليون جرعة شهرياً، وبعد يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط سيتم رفع وتيرة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة شهرياً. وسيركز المعهد أولاً على الإنتاج المخصص للهند ثم على تحالف «كوفاكس» الذي يضم أكثر من 150 دولة توافقت على العمل معاً؛ لتوزيع اللقاح.

وأشادت «أسترازينيكا» وجامعة أكسفورد بلقاحهما؛ لكونه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة وتخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى. وحض بوناوالا على توخي الحذر عندما يتم تناول اللقاحات في الإعلام حتى لا يحجم الناس عن استخدامها. (وكالات)