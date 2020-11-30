شكرا لقرائتكم خبر عن منع المسيرات والتجمعات والتقيّد بالإجراءات الوقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، حظر المسيرات والتجمعات خلال احتفالات اليوم الوطني 49، واستمرار منع تجاوز الرُكّاب لأكثر من ثلاثة في السيارة الواحدة.

وطالب بتجنب الوقوف فوق سطح المركبة، أو الخروج من نوافذها، أثناء سيرها، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، وتعطيل حركة السير، وإغلاق الطريق على الآخرين، والوقوف في الأماكن غير المخصصة، وتزويد السيارات بمواد الضجيج، وإدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر في الرؤية، واستخدام أنواع الرش من السائق والرُكّاب، وتغطية زجاج المركبة بالملصقات، أو وضع «شمسية» أمامية، لافتاً إلى أنها جميعاً «محظورات» تعرض مرتكبها للمساءلة.

وشدد على فرض الإجراءات الوقائية، خلال اليوم الوطني. داعياً الجمهور للاحتفال بالمناسبة الوطنية العزيزة، والاستمتاع بالأجواء الوطنية دون تعريض صحتهم وسلامتهم للخطر.