«خيرية الشارقة» تطلق حزمة مشاريع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت جمعية الشارقة الخيرية بمناسبة اليوم الوطني، بمقرها في سمنان وكافة إداراتها الفرعية من خلال حفل اقتصر على تزيين كافة مبان الجمعية بأعلام الدولة مع ارتداء الموظفين الوشاح ورفع الأعلام، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من وباء كورونا، وأعلنت عن حزمة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 6 ملايين درهم لدعم المسجلين في كشوفها.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته: «باسم مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها، أتوجه بأسمى أيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات بمواطنيه ومقيميه بمناسبة اليوم الوطني ال 49 لدولة الإمارات».

وكشف رئيس مجلس الإدارة عن حزمة المشاريع الخيرية المقرر تنفيذها في غضون الاحتفال باليوم الوطني بقوله: «وفي هذا الصدد، وكما اعتادت عليه الجمعية في هذه المناسبة الغالية، فقد تم اعتماد حزمة من المشاريع الخيرية بقيمة إجمالية تصل إلى 6 ملايين درهم وتتضمن توفير التأمين الصحي لصالح 1000 أسرة من المسجلين بكشوف الجمعية.

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