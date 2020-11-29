فرنسا.. تسجيل 198 وفاة ونحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الوفيات

والإصابات اليومية، حيث رصدت السلطات الصحية 213 وفاة و12580 في اليوم السابق.

واستقبلت المستشفيات 650 مصابًا جديدًا بالفيروس،

مقابل 973 مريضًا يوم السبت، فيما دخل وحدات العناية المركزة نحو 100 مريض مقابل 122 يوم السبت.

يذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 52325، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2218483.