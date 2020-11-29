أكد سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد، أن مشاركته اليوم الأحد في الندوة الافتراضية التي نظمتها مجموعة الصداقة الكندية الفلسطينية في البرلمان الكندي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد مجددًا دعم مصر الكامل والتاريخي للحقوق الفلسطينية، وتشجيعها للحكومة الكندية على إظهار المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين.
وقد ألقت الكلمة الرئيسية في الندوة الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، وأساتذة القانون الدولي والسفراء المعتمدين لدى كندا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالأمم المتحدة.
واستعرضت عشراوي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني
وتناولت الندوة سبل إظهار التضامن الدولي مع الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بكندا: مشاركتي بندوة التضامن مع الفلسطينيين تؤكد دعم مصر للحقوق الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.