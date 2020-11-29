مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 225 حقيبة شتوية في تعز

كما وزع المركز 2.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 2.500 أسرة.
واختتم المركز أيضا حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب في محافظة حضرموت.
ونفذ الفريق التطوعي للمركز، منذ انطلاق الحملة التي استمرت 6 أيام، 17 عملية جراحية، منها 14 جراحة قلب مفتوح و3 عمليات في مجال قسطرة القلب، استفاد منها أطفال العائلات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، اطلع وفد من برنامج الأغذية العالمي، أمس، على سير مشروع «مهارتي بيدي» بالنسخة الثانية، لتحسين سبل العيش للأيتام والمعيلات بمحافظة مأرب، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستمع الوفد من إدارة المشروع إلى شرح عن أنشطته، والخطة التنفيذية، ومعايير اختيار المستفيدين.
كما استمع إلى انطباعات عينة من المتدربين والمتدربات، وتعرف على نماذج من قصص نجاح المشروع، وأعمال المستفيدات من دورات الخياطة والتطريز وصناعة المعجنات والكوافير.
وأبدى الوفد إعجابه بالخدمات التدريبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، لتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصاديا.
يذكر أن «مهارتي بيدي» بالنسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر، من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية: «الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية والحيوانية»، وينتهي بصرف منح، لإنشاء مشاريع صغيرة.
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