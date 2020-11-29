4 خطوات إيرانية ردا على الاغتيال

ووفقا لوكالة أنباء «فارس»، قال «عباسي»، في تغريدة على صفحته الشخصية في «تويتر»، بحسب تعبيره: إن دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي، وستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيا، وهي:
- بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة %20
- إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- الانسحاب من الاتفاق النووي
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