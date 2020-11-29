4 خطوات إيرانية ردا على الاغتيال

في محاولة من النظام الإيراني لاستغلال حادثة اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، الملقب بـ«أبو النووي»، أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني، فريدون عباسي، عزم طهران التوسع ببرنامجها النووي، ومتابعة بدء عملية تخصيب اليورانيوم فورا بنسبة %20، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من الاتفاق النووي، موضحا أن اغتيال «زادة» سيغير بالتأكيد تحرك المجلس حيال البرنامج النووي.

ووفقا لوكالة أنباء «فارس»، قال «عباسي»، في تغريدة على صفحته الشخصية في «تويتر»، بحسب تعبيره: إن دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي، وستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيا، وهي:

- بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة %20

- إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

- إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

- الانسحاب من الاتفاق النووي