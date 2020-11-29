أبو الغيط وعباس يبحثان تطورات القضية الفلسطينية في القاهرة



سيف اليزيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات نتائج الانتخابات الأميركية عليها.

وقالت الجامعة في بيان "التقى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،اليوم الأحد، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر إقامته بالقاهرة".

وأضاف البيان أن اللقاء "شهد استعراضاً شاملاً لمختلف جوانب القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة التي وقعت وتداعياتها، وفي مقدمها نتائج الانتخابات الأميركية".

وتم الاتفاق، بحسب البيان، على أن "وجود إدارة اميركية جديدة من شأنه فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وايجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وكان عباس بين مهنئي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بفوزه، معرباً عن أمله في "تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية" التي شهدت جمودا في السنوات الأخيرة.

وغادر عباس الأراضي الفلسطينية متوجها إلى عمان حيث التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى مصر حيث يلتقي أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي.





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