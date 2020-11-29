الأولى من نوعها.. مناورات عسكرية تجمع دولاً عربية وأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 8:55 مساءً

من المقرر ، أن تنطلق غدا الإثنين مناورات عسكرية عدد من الدول العربية والأجنبية وتستمر حتى السادس من ديسمبر .

وأعلنت قبرص عن مشاركتها بالمناورات العسكرية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة ستشارك فيها كل من فرنسا واليونان ومصر والإمارات، بالإضافة إلى قبرص.

وتهدف المناورات لتعزيز التعاون الدفاعي والتعاون العملياتي مع الشركاء.

وستشمل التمارين تدريبات عسكرية مشتركة في الطيران والبحرية.

وكانت وزارة الخارجية القبرصية قالت مؤخراً إنها تأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها بشرق المتوسط وأن تستجيب لدعوات الحوار.

وأضافت الخارجية القبرصية في تصريحات خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث” أن موقف تركيا الحالي لا يدعو إلى جعلهم متفائلين بنجاح تلك الدعوات، مطالبة أنقرة بالتراجع عن مواقفها.

كما دان رئيس مجلس النواب القبرصي، أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان إلى بلدة فاروشا المُسيجة المُحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة بـ”غير القانونية”، ومؤكدا أنها تشكل “استفزازاً غير مقبول على الإطلاق”.

ومن جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص “تصعد التوتر مع التكتل الأوروبي”.

وشدد المسؤول الأوروبي أنه على أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.