المؤشر العالمي للإرهاب .. إفريقيا تحملت 49 في المائة من الخسائر الاقتصادية للإرهاب سنة 2019

أفاد المؤشر العالمي للإرهاب بأن إفريقيا تكبدت خسائر وصلت إلى 13 مليار دولار أمريكي في سنة 2019 بسبب العمليات الإرهابية في القارة السمراء، مشيرا إلى ارتفاع نصيب إفريقيا من التداعيات الاقتصادية العالمية للإرهاب من 3,1 في المائة عام 2007 إلى 49,2 في المائة سنة 2019.

وجاء ذلك في نسخة تقرير سنة 2020 للمؤشر العالمي للإرهاب، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره مدينة سيدني الأسترالية، بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب والتطرف بجامعة ميريلاند الأمريكية.

وأوضح التقرير أن نيجيريا وليبيا والصومال ومالي كانت الدول الأكثر تأثرا بتداعيات الإرهاب في القارة، وتحملت وحدها 86.8 في المائة من الخسائر الاقتصادية للإرهاب على القارة، مقابل 8.3 في المائة لباقي دول إفريقيا.

وكشف التقرير عن تضاعف التداعيات الاقتصادية للإرهاب على قارة إفريقيا بمقدار 15 ضعفا منذ عام 2007، موضحا أن قارة إفريقيا تكبدت، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أن نيجيريا كانت الدولة الأكثر تأثرا بتداعيات الإرهاب، حيث تكبدت خسائر بلغت 142 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2007 إلى 2019، تليها ليبيا بخسائر بلغت حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي، ثم الصومال بخسائر قدرت بنحو 1.16 مليار دولار، وأخيرا مالي بخسائر بلغت نحو 1.13 مليار دولار.

وسجل التقرير أن “هذه التقديرات للخسائر ستكون أعلى بكثير جدا إذا ما جرى احتساب خسائر استثمارات التجارة والسياحة والنشاط الاقتصادي غير الرسمي والنفقات الأمنية الإضافية ومكافحة الإرهاب واللاجئين والمهجرين داخليا”.