حارس “الأسود” ينتظر سلبية التحاليل لاستٸناف تداريبه مع إشبيلية

من المنتظر أن يخضع ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني واشبيلية الاسباني، يوم غذ الاثنين لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا قبل تلقي الضوء الأخضر لاستٸناف التداريب الجماعية.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن بونو سينهي يوم غذ الاثنين فترة الحجر الصحي (10 ايام) وسيخضع للفحوصات الضرورية، وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي المعمول به في الفرق.

وغاب بونو عن تداريب ومباريات فريقه الاخيرة بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من التجمع الأخير للمنتخب الوطني.

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