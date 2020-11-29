فنانون يتنكرون في برنامج جديد

تعرض قنوات “إم بي سي”، انطلاقا من 9 دجنبر المقبل، برنامجا جديدا، معروفا على المستوى العالمي بعنوان “the masked singer” ، واختير له في نسخته العربية اسم “إنت مين؟”

البرنامج الجديد سيعرف مشاركة 12 نجما عربيا، متنكرين بأزياء تخفي ملامحهم، وسيكون أمام لجنة التحكيم تحدي معرفة هوية الفنانين المشاركين، بمساعدة الجمهور.

وتتكون لجنة التحكيم من 4 فنانين، يحملون لقب المحققين في البرنامج وهم: سيرين عبد النور، ومهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي.

وتوصل “اليوم 24” ببلاغ من “إم بي سي” ، يوضح أن 12 نجما من مختلف أنحاء العالم العربي يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة، لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة، الذين يراقبون، ويستمعون، لمعرفة هوية النجوم، وذلك من خلال دلائل، ومعلومات، وحركات، وتفاصيل، وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، في وقت يشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور، ومعرفة هوية النجوم.

ويتولى المحققون، رفقة الجمهور في الاستديو عبر التصويت مهمة استبعاد مشترك واحد، وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج، الذي تقدمه أنابيلا هلال.