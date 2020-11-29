شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإثيوبية تعلن اخماد التمرد في إقليم تيغراي والان مع التفاصيل

الأحد 29 نوفمبر 2020 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سيطرة قوات بلاده على مقلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقال أحمد في تغريدة على تويتر إن العمليات العسكرية بالإقليم قد اكتملت وتوجت بالسيطرة على عاصمته. وقال آبي على تويتر "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي". وكان آبي قد أعلن في بيان قبل أقل من ساعة أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإثيوبية تعلن اخماد التمرد في إقليم تيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.