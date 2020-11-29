اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق

الأحد 29 نوفمبر 2020

اندلع حريق داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق إثر سقوط صاروخ، وفق وسائل إعلام محلية.



وأفادت وسائل الإعلام، أن الصاروخ سقط على مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مسؤولان في مصفاة نفط صغيرة إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.

كما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.