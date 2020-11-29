شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 مدنياً.. المليشيا ترتكب مجزرة جديدة في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بالمدفعية منازل المواطنين في القرية، مما أدى الى مقتل 11 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية: إن هذه الجرائم تأتي في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي الذي يكتفي فقط بعبارات الإدانة والأسف دون الوقوف أمام الجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين.
وأكدت أن هذه المجزرة يجب أن لا تمر دون عقاب فهي تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله مليشيا الحوثي بمعاقبة المناطق الرافضة لفكرها الطائفي القائم على القتل والتهجير القسري ونشر الطائفية والعنصرية.
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