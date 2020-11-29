الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مصفى 'الصينية'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، السيطرة على حادث حريق مصفى الصينية في صلاح الدين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل خزانات وانابيب تحتوي على النفط الخام بسبب سقوط صاروخ".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت وطوقت النيران بالتعاون مع فرق اطفاء وزارة النفط واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية".
وافاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.
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