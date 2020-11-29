الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق مصفى 'الصينية'

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل خزانات وانابيب تحتوي على النفط الخام بسبب سقوط صاروخ".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت وطوقت النيران بالتعاون مع فرق اطفاء وزارة النفط واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية".