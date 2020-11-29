انطلاق جولة رابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بجنيف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية بيتر بيدرسون، اليوم الأحد، انطلاق جولة جديدة من أعمال هيئة صياغة الدستور السوري غدا الاثنين وذلك بعد مناقشات مكثفة مع السلطات الصحية السويسرية.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحافي عبر الاتصال المرئي من مقر الأمم المتحدة في جنيف ان الاجتماعات سوف تتناول الأسس والمبادئ الوطنية لصياغة دستور سوري جديد والاعداد لجولة خامسة في يناير 2021.

وشرح ان الوصول الى عقد اجتماع الغد مع ممثلي كل من المعارضة والنظام السوري والمجتمع المدني السوري يأتي نتيجة لقاءات مكثفة مع جميع الأطراف السورية وأيضا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية.

وأضاف بيدرسون ان هناك تحديات كثيرة وصولا الى هذا الاجتماع الرابع ولكن الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) عرقلت المسار الذي كان معدا لعمل اللجنة الدستورية.

ولفت المبعوث الاممي الى ان ملف الدستور السوري عملية صعبة لاسيما مع وجود نقص في الثقة بين مختلف الأطراف مؤكدا ضرورة بناء الثقة ثم الدخول في عملية سياسية أوسع وهو ما سوف يستغرق وقتا.

كما اعرب عن رغبته في احراز تقدم في ملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين وهو ما يتطلب بناء الثقة داخل اللجنة الدستورية لإطلاقها وهذا يعتمد على السوريين انفسهم وعلى دعم المجتمع الدولي أيضا.

وشدد بيدرسون على عدم وجود مهلة زمنية او اطار وقتي لعمل اللجنة الدستورية وذلك لأن وضع اطار زمني قد لا يتم احترامه فضلا عن ان الاهم هو العمل بطريقة تمكن الجميع من تحقيق التقدم وهو ما اتفق عليه الطرفان السوريان.

في الوقت ذاته قال المبعوث الاممي «انه لمن الأهمية بمكان الاعتراف بأننا لم نف بتوقعات الشعب السوري ولم نحقق تقدما ونأمل في التركيز على العملية السياسية وفقا القرار الاممي رقم 2254 على ان يتضمن جدول اعمال دورة شهر يناير المقبل حول المبادئ الأساسية للدستور السوري».