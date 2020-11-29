شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات حاشدة في هيران الصومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مدينة (بلدوين) مركز إقليم هيران بوسط الصومال مظاهرات حاشدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي في المدينة تعبيرا عن معارضتهم الشديدة لإدارة ولاية هيرشبيلي التي تم تشكيلها أخيرا، ورفع المتظاهرون هتافات معارضة لإدارة هيرشبيلي.

من جهة أخرى تحركت قوة من الجيش والشرطة نحو المنطقة التي تتمركز فيها ميليشيات الجنرال حود في الإقليم، ما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.