شكرا لقرائتكم خبر مصرع العشرات من تنظيم بوكو حرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي «إن الضربات الجوية نفذت بعد التأكد من أن الموقعين يستخدمان كمنطقتي انطلاق يلتقي فيها قادة التنظيم ومقاتلوهم للتخطيط للهجمات الإرهابية وشنها».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي العشرات من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية نفذها الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي «إن الضربات الجوية نفذت بعد التأكد من أن الموقعين يستخدمان كمنطقتي انطلاق يلتقي فيها قادة التنظيم ومقاتلوهم للتخطيط للهجمات الإرهابية وشنها».

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع العشرات من تنظيم بوكو حرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.