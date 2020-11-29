81 معتقلا في أعقاب احتجاجات فرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة في فرنسا 81 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بعد احتجاجات تم تنظيمها في العديد من المدن، ضد وحشية الشرطة وقانون أمني جديد مثير للجدل، طبقا للتقارير.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية قولها «إن الاعتقالات جرت بعد أن تظاهر حوالي 133 ألف شخص في العديد من المدن، و46 ألفا في باريس وحدها».

وأضافت الوكالة «إن المنظمين ذكروا لاحقا أن 500 ألف شخص شاركوا في المسيرات، فيما شارك 200 ألف في باريس».

وفي باريس، حيث اندلعت أعمال شغب منفصلة، أقام متظاهرون متاريس وألقوا أشياء على الشرطة، وأصيب 23 رجل شرطة، طبقا لقوة الشرطة بالمدينة وفي مدينة (رين) استخدم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، وتم تنظيم المزيد من المظاهرات في مدن ستراسبورج ومارسيليا وليون.

تأتي تلك المظاهرات بعد أن شهدت فرنسا حادثين حظيا باهتمام إعلامي واسع لوحشية الشرطة. فقد استخدمت الشرطة القوة لإخلاء مخيم للمهاجرين يوم الخميس الماضي، وظهر مقطع فيديو لرجال شرطة يضربون منتجا موسيقيا أسود.