أبوالغيط: حق الفلسطينيين لن يسقط

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وقال أبوالغيط «إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بأسره جراء جائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على أن أية محاولات للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مآلها للفشل، مشددا على أن أي توجه نحو فرض أمر واقع أو طرح مبادرات وخطط لا تتماشى مع هذه المبادئ والأسس والمرجعيات الدولية لعملية السلام القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام ووفق رؤية حل الدولتين ستنتهي وتصبح من الماضي، وسيبقى الحق الفلسطيني ثابتا لا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى.وقال أبوالغيط «إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بأسره جراء جائحة كورونا التي فرضت تحديا جديدا على الأسرة الدولية، يتطلب تضافر كافة الجهود.

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