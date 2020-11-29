شكرا لقرائتكم شرق المتوسط شرق المتوسط.. مناورات بحرية تجمع دولاً عربية وأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قبرص عن مشاركتها مع عدد من الدول العربية والأجنبية في مناورات عسكرية من الغد، الاثنين، وحتى السادس من ديسمبر.

وقالت وزارة الدفاع القبرصية إن المناورات العسكرية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة ستشارك فيها كل من فرنسا واليونان ومصر والإمارات، بالإضافة إلى قبرص.

الصورة نقلا عن وزارة الدفاع القبرصية

وتهدف المناورات لتعزيز التعاون الدفاعي والتعاون العملياتي مع الشركاء.

وستشمل التمارين تدريبات عسكرية مشتركة في الطيران والبحرية.

الصورة نقلا عن وزارة الدفاع القبرصية

وكانت وزارة الخارجية القبرصية قالت مؤخراً إنها تأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها بشرق المتوسط وأن تستجيب لدعوات الحوار.

وأضافت الخارجية القبرصية في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" أن موقف تركيا الحالي لا يدعو إلى جعلهم متفائلين بنجاح تلك الدعوات، مطالبة أنقرة بالتراجع عن مواقفها.

كما دان رئيس مجلس النواب القبرصي، أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان إلى بلدة فاروشا المُسيجة المُحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة بـ"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازاً غير مقبول على الإطلاق".

ومن جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص "تصعد التوتر مع التكتل الأوروبي".

وشدد المسؤول الأوروبي أنه على أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.