شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي: مواجهة الشارقة نهائي مبكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أشعل الإسباني زاراجوسا مدرب شباب الأهلي قمة مواجهة فريقه مع الشارقة بعدما رفع شعار التحدي، بتأكيده أنه سوف يغير القناعة بأن الشارقة يفوز دائماً على الفرق الكبيرة.

وأكد زاراجوسا جاهزية إسماعيل الحمادي، الذي خرج مصاباً في مباراة عجمان، وقال إن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية باستثناء كارلوس إدواردو الذي سيكون خارج القائمة للإصابة.

وقال حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي: «خضنا منذ بداية الموسم 11 مباراة ولم نخسر إلا مباراة واحدة، ومباراة الشارقة هي بالنسبة لنا مباراة نهائي».

وأضاف : «سعيد بتواجدي في شباب الأهلي، النادي الكبير صاحب الألقاب والبطولات، المباراة مهمة واستعددنا جيداً لها».