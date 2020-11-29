شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي: متأكد من عودة عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان قبل لقاء الوصل «عجمان سيعود وأنا متأكد من العودة القوية؛ وذلك سيكون بمزيد من العمل»، محذراً من مباراة اليوم؛ حيث قال: «وخصوصاً أننا نواجه فريقاً كبيراً».
وعن رأيه في ضغط الدوري، قال: «عجمان أكثر الفرق تأثراً بالضغط فلدينا غيابات بالجملة من إيقافات وإصابات، ولكن في النهاية لابد من تنفيذ الروزنامة الموضوعة».
من جهته، قال سليمان ناصر لاعب عجمان: «بلاشك أن النتائج السلبية تتسبب في وضع اللاعبين تحت الضغط؛ ولكن في النهاية بإمكاننا تجاوز هذه المرحلة»، وكشف أنه تعرض للإصابة منذ 3 أشهر وعاد للمشاركة في التدريبات مؤخراً.
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