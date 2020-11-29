شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين جريمة اغتيال محسن فخري زاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار، وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعاً للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت محسن فخري زاده، ومن شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة.

وأضافت أنه نظراً لما تمر به المنطقة، فإن دولة الإمارات تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

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